澳洲議員再呼籲政府取消另一項與中國協議

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-05-06 21:53

繼澳洲維多利亞省與中國的「一帶一路」協議遭取消後，澳洲工黨議員等政客又呼籲莫里森（Scott Morrison）政府取消西澳（Western Australia）2011年同中國簽署的戰略合作協議。

《衞報》5月5日報道稱，2011年，時任西澳省長的巴奈特（Colin Barnett）與中國達成協議，承諾雙方在該州基礎設施和資源領域合作，並共同尋找投資機會。近日澳洲工黨籍參議員基欽（Kimberley Kitching）帶頭呼籲，要求澳洲聯邦政府就這個協議作出解釋。

中澳關係持續緊張，點擊圖輯了解更多：

+ 4 + 4 + 4

基欽是澳洲「中國問題議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China）的聯席主席，主張澳洲政府應對中國持強硬立場。她稱，既然政府有權取消此類協議，「他們就有責任向公眾解釋協議是否符合澳洲的最佳利益」。

澳洲聯邦政府暫未對此事置評。一名西澳政府發言人向《衞報》表示，西澳「沒有收到來自外交部或其他聯邦政府機構關於該協議的任何質疑」。

這名發言人還稱，該對華協議「是10年前在前自由黨政府領導下實施的」，旨在促進雙方在礦業、能源、農業和基礎設施領域的投資合作。「中國是西澳最大的出口市場，到2020年，對華出口額佔該州貨物出口總額的56%。」