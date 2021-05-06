印度法院下令政府提交計劃　解決醫用氧氣不足危機

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-05-06 22:05

印度的新一波新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，醫用氧氣供應不足，印度最高法院5月5日下令政府在一天之內提交計劃，以滿足首都新德里醫院的供氧需求。同日，美方表示將對疫苗進行知識產權豁免，然而專家表示，關於此事的談判仍需數月，難解印度燃眉之急。

美聯社報道，印度最高法院當天決定暫緩懲罰政府相關官員，儘管他們並沒能結束連續兩周氧氣供應不足的局面。法院表示「歸根究底，以藐視法庭罪將官員送進監獄並不能帶來氧氣。請告訴我們解決這一問題的方法。」

疫情嚴重之際，印度氧氣卻告急：

+ 8 + 8 + 8

新德里高等法院早些時候向政府發出了藐視法庭的通知，理由是政府無視了法院要求向新德里40多家醫院提供充足氧氣的命令。被判有罪的政府官員可能面臨6個月的監禁或被處以罰款。

此外，美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）5月5日表示，她將就疫苗的知識產權豁免一事，與世貿組織進行「基於文本的談判」。

4月30日，印度孟買的民眾排隊等候接種新冠肺炎疫苗。（AP）

路透社5月6日文章稱，既然美國方面同意對疫苗知識產權進行豁免，那麼接下來就是世貿敲定此事的程序，這一過程可能要花費數月的時間。貿易專家説，談判預期將是漫長的，而且與印度和南非最初提議的豁免相比，最終協議的豁免範圍可能明顯縮小、限期明顯縮短。