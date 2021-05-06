印度鄰國疫情升溫　重災區尼泊爾憂爆人道災難　珠峰營地17宗確診

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-06 15:11

印度的新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，鄰國尼泊爾的新增確診病例近日也急升，上周確診個案較前一周暴升137%，救援組織擔憂當地會爆發人道災難。位於尼泊爾境內的珠穆朗瑪峰大本營，也出現17宗確診個案。

尼泊爾新冠肺炎疫情：圖為5月5日加德滿都一名病人在醫院急症病房的走廊上接受供氧。（AP）

上周新確診急增137%

尼泊爾政府已在5月5日宣布，為了抗疫，把首都加德滿都（Kathmandu）及周邊地區的封城措施延長一周。據世界衛生組織（WHO）表示，尼泊爾上周的確診個案達到3.1萬宗，較前一周急增137%，另一鄰近印度的國家斯里蘭卡，疫情也有升溫趨勢。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies）5月5日表示，印度疫情蔓延向南亞地區，尼泊爾成為重災區，在接受檢測的人中，高達44%的檢測結果呈陽性。

尼泊爾新冠肺炎疫情：圖為2021年5月5日在加德滿都，工作人員協助火化染疫病亡者的遺體（AP）

擔心成下一個印度

組織又稱，在靠近印度邊境的尼泊爾城市，有愈來愈多人需要接受治療，當地根本未能負荷，而尼泊爾全國僅有1%人口已完成接種兩劑疫苗。據《紐約時報》統計，在尼泊爾接種至少一劑疫苗者則為約7.3%。

尼泊爾紅十字會主席Netra Prasad Timsina表示，「印度現在發生的事，就是一旦我們未能控制新一波疫情，給尼泊爾未來的可怕預告，每分鐘也會死更多人。」

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珠峰大本營爆17宗確診

位於尼泊爾境內、海拔5,364米的珠穆朗瑪峰大本營，營地官員表示出現17宗確診個案，據英國廣播公司（BBC）報道，有登山家與營地醫生指出，當地有愈來愈多爬山者出現新冠肺炎的症狀，例如是持續咳嗽與發燒，他們擔心會爆發嚴重疫情。