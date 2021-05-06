G7外長發表涉中國聲明　北京：以高人一等心態製造矛盾及分歧

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-05-06 18:41

七國集團（G7）外長5月5日發表聯合聲明，就涉疆、涉藏、香港、南海及台灣等問題表示關切。中國外交部6日回應表示，七國集團外長不應以高人一等的心態對他國橫加指責，並在國際社會中製造矛盾和分歧。

七國集團（G7）外長5月4日一連兩天在英國倫敦舉行會談，當中抗疫、俄羅斯及中國問題成為主要議題。（AP）

中國外交部發言人汪文斌表示，七國集團外長會對中國進行沒有事實依據的指責，公然插手中國的內部事務，他形容是「搞開歷史倒車的集團政治」，又指是對中國主權的粗暴干涉，違背和平發展合作共贏的時代潮流，中方對此予以強烈譴責。

汪文斌稱，涉疆、涉藏、涉港問題都是中國內部事務，他又指，台灣參與國際組織，包括由主權國家組成的世界衞生組織活動，須按一個中國原則處理。

5月5日，英國首相約翰遜（Boris Johnson）在倫敦短暫出席七國集團外長會（AP）

汪文斌同時表示，七國集團中包括疫情最嚴重和醫療技術最先進的國家，理應聚焦國際抗疫合作，促進疫苗公平分配，而不是只自己囤積疫苗，對幫助其他國家只做些不疼不癢的表態，更不應該以高人一等的心態對他國橫加指責和干涉，破壞國際抗疫合作這一當前頭等大事。