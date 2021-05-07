美國倡豁免新冠疫苗知識產權保護　瑞士反對

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-05-07 08:57

在美國政府支持暫時豁免對新型冠狀病毒肺炎疫苗的知識產權保護後，中國、歐盟、俄羅斯、德國及瑞士在5月6日先後回應。

德國與瑞士反對

德國各界表示懷疑和反對。德國政府發言人稱，保護知識產權是創新的泉源，放棄專利權將對疫苗生產有重要的潛在結果。發言人稱，德方認為疫苗生產的障礙是生產能力和質量控制，並非專利權。

除了德國，瑞士國家經濟部亦在5月6日發聲明稱，美國的公布是「重要」，但此舉不保證到人們「公平、可負擔及快速地」取得疫苗及其他科技。

內文稱「有關美國在這方案具體的想法，仍有很多問題有待回答。」聲明稱瑞士將檢視這個新的主張。

中國：贊成討論

在5月6日舉行的中國外交部例行記者會上，中國外交部發言人汪文斌回應記者提問，中方是否也考慮放棄中國疫苗的知識產權專利。

汪文斌回應稱，中方支持關注疫苗的可及性問題。中方期待各方在世界貿易組織（WTO）的框架下積極進行建設性討論，爭取達成有效和平衡的結果。中方願為促進疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性做出自己的貢獻。

歐盟：願意討論

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）5月6日表態稱，歐盟願意討論有關方案。

馮德萊恩在佛羅倫斯一間學院演講時稱，歐盟準備討論任何以有效及務實方式應對疫情的提議，她稱「這就是為什麼我們準備好討論美國有關放棄疫苗知識產權保護的提議，討論如何可以幫助實現目標。」不過她也談到，歐盟的首要事務仍是提高疫苗產量，以實現全球能接種疫苗。

馮德萊恩強調在短期之內，歐盟會呼籲所有疫苗生產國允許出口，以及避免有破壞供應鏈的措施。

俄羅斯稱支持

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）5月6日表示，願意支持取消新冠病毒疫苗的知識產權保護想法，強調新冠肺炎疫情就是緊急情況，在抗擊疫情時應該思考人類的安全，而不是獲得利潤。「我認為，值得關注完全取消新冠病毒疫苗的專利保護。這不僅不違反，反而就我所知，符合WTO的一些規定，在緊急情況下取消類似的專利保護」。