一分鐘看世界｜美國放棄疫苗專利？尼泊爾憂變迷你印度、中澳關係

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-07 07:00

今天是5月7日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：

美國放棄疫苗專利？

美國政府轉軚支持豁免新冠肺炎疫苗的專利，以協助各國抗擊疫情。美國是醫藥研發大國，也是目前流通各國新冠疫苗的大型研發國家之一，政府的宣言令人意外，但同時惹來業界批評，德國亦表明反對……（點擊了解更多）

圖為5月21日，3瓶分別貼着莫德納，強生及輝瑞BioNTech的新冠疫苗的藥瓶。（Reuters）

尼泊爾憂變「迷你印度」

印度疫情嚴重，鄰國尼泊爾的新增確診病例近日也急升，上周確診個案較前一周飆升137%，救援組織擔憂當地會爆發人道災難或變「迷你印度」。位於尼泊爾境內的珠穆朗瑪峰大本營，也出現17宗確診個案。分析認為尼泊爾有着幾乎無可避免的「地理宿命」……（點擊了解更多）

尼泊爾新冠肺炎疫情：圖為5月5日加德滿都一名病人在醫院急症病房的走廊上接受供氧。（AP）

中澳關係

中澳關係緊張局勢再度升級，中國政府決定無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動，澳洲政府回應表示失望，呼籲對話……（點擊了解更多）

↓中澳關係愈見緊張，點擊圖輯了解更多↓

+ 4 + 4 + 4

英國地方選舉

英國5月6日舉行地方選舉，包括13名市長的選舉，當中較受注目的是倫敦市長選舉，最新民意調查顯示，現任市長簡世德預料會成功連任，但工黨整體選情有穩憂，對首次率黨出戰的施紀賢來說是重大挑戰......（點擊了解更多）

圖為5月4日英國倫敦市市長簡世德到訪倫敦一間拳擊館。（AP）

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