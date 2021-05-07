印度疫情：私人飛機票價比住院費更便宜　社會中上階層籌錢逃國

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-05-07 11:30

隨着新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在印度急劇擴散，印度一些商業大亨和寶萊塢（Bollywood）明星紛紛乘坐私人飛機逃離。印度一間私人飛機租賃公司稱，他們絕不是唯一這樣做的群體。任何人，特別是印度中上層人士都在設法集資，飛離印度。

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據美國消費者新聞與商業頻道5月6日報道，私人飛機租賃公司JetSetGo公司的聯合創始人兼首席執行官塔克瑞瓦（Kanika Tekriwal）表示，印度的疫情局勢已如此嚴峻，以至於印度眾多中上層家庭正想方設法集中資源，以「逃離」印度。

他們的目的地包括馬爾代夫及杜拜等。

印度目前正在遭受第二波疫情衝擊。塔克瑞瓦稱：「要説只有富裕的印度人在搭乘私人飛機離開印度，這是錯誤的。過去10天裏，我們真正看到的是，所有人，只要能為搭乘私人飛機而籌到資源或有相應手段的，都在設法離開這個國家。」

塔克瑞瓦説，JetSetGo最近幾周的訂單激增了900%，其中70%至80%來自中上階層人士，而不是此前的高層客户。大部分人正「逃往」馬爾代夫。馬爾代夫目前能為來自印度或迪拜的商務目的入境旅客提供安靜的住宿，來進行隔離檢疫。

他說：「他們設法籌錢，只為離開印度國門。我認為他們那麼害怕新冠肺炎疫情，是因為他們不是最富裕階層，也不是那些最易獲得醫療服務的人。」

飛往馬爾代夫的八人座飛機價格為18,000美元至20,000美元，而前往迪拜的六人座飛機價格為31,000美元。對於印度中產階級來説，這樣的價格並不便宜，因為這一群體的年收入大約在15,000美元左右。塔克瑞瓦稱，現在印度疫情已失控，在某些情況下，私人飛機的價格可能還低於住院費。住院費約在每晚2,500美元左右。