巴西總統暗指中國利用新冠病毒發動生物戰後　外長緊急撲火

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-05-07 18:58

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）5月5日稱新冠病毒（SARS-CoV-2）可能是在實驗室製造，目的是為發動生物戰，他還暗示是中國發起這場生物戰。巴西外交部長弗蘭薩（Carlos Franca）5月6日表示，這言論不應干擾與亞洲國家的貿易關係，又強調中國對巴西的重要性。

弗蘭薩在出席巴西參議院外事委員會聽證會時表示，博爾索納羅的言論不應干擾與亞洲國家的貿易關係，他稱中國是巴西最大貿易夥伴，也是對巴西大量投資的國家之一。

弗蘭薩表示，在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，巴西和中國經貿往來不降反升，巴西2020年對華貿易順差達到創紀錄水平，他稱，中國經濟增長，對巴西來説是好事。

他説：「今年第一季度，巴西與中國的雙邊貿易保持向上趨勢。我們希望進一步加強與中國的經貿往來，同時推動對華出口產品多樣化。我對兩國關係繼續發展信心十足。」

圖為博爾索納羅（Jair Bolsonaro）5月5日在巴西首都出席活動（Reuters）

博爾索納羅之前在5月5日表示「這是一種新的病毒，沒有人知道它是誕生於實驗室，還是因人類吃了他們不應該吃的某些動物，但是它就在那裏。軍隊知道這是一場化學、生物、放射學的戰爭。」他又稱「我們能夠打這一場新戰爭嗎？我懷疑。哪個國家GDP增長得最快？」

雖然博爾索納羅沒有點名任何國家，但由於他提到「哪個國家GDP增長得最快」，當地輿論均認為他指的是中國，中國是自疫情爆發以來二十國集團（G20）之中唯一在2020年實現國內生產總值（GDP）正增長的國家。

中國外交部發言人汪文斌5月6日回應稱，病毒是人類共同的敵人，當務之急是各國攜手開展抗疫合作，爭取早日徹底戰勝疫情。他稱，中方堅決反對任何把病毒政治化、污名化的言行。