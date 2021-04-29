巴西經濟部長稱中國發明新冠病毒且疫苗比美國差　華使館表示不滿

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-04-29 19:00

巴西經濟部長格德斯（Paulo Guedes）近日宣稱中國人發明新型冠狀病毒（SARS-CoV-2），並且指中國新冠肺炎（COVID-19）疫苗效果不如美國的疫苗。對此，中國駐巴西大使館在回應中表達了不滿。

據中國駐巴西大使館網站4月29日消息，針對格德斯的言論，中國駐巴西使館發言人首先表示不滿，「在中國竭盡全力、克服困難向巴西提供疫苗和疫苗原液的情況下，巴政府高階官員發表這樣的言論有悖於雙方為雙邊合作創造良好氣氛的意願，違背事實」。

針對巴西高官稱「中國人發明新冠病毒」、「中國疫苗比美國差」的言論，中國駐巴西大使館發言人反擊表達不滿。（中國駐巴西大使館網站）

中方使館發言人還反駁了中國是新冠病毒源頭的説法，指出世界衞生組織（WHO）專家組赴華溯源並已經公布研究結論，呼籲尊重科學意見和結論。

中方使館發言人最後指出，中國是向巴西提供疫苗或疫苗原液最多的國家，並且中國今後願意繼續援助巴西抗疫。

4月27日，巴西經濟部長格德斯在巴西衞生委員會會議中宣稱：「中國人發明了新冠病毒，他們疫苗不如美國的有效，美國人在研究方面已投資100年，輝瑞（Pfizer）疫苗比其他的更好。」

據悉，格德斯不知道委員會會議正以實況錄影方式通過社交媒體直播，會議結束後，巴西衞生部立刻將影片從官網撤下。而格德斯本人在3月27日接種了中國生物製藥公司科興（Sinovac）的新冠肺炎疫苗。