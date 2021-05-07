英媒：印度暫停批准進口中國產WIFI設備

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-05-07 16:35

英媒5月7日引述兩名業畀消息人士指出，印度已連續數月暫停批准進口中國wifi模組，導致戴爾（Dell）、惠普（HP）、小米、Oppo、Vivo及聯想等大型廠商推遲在印度推出產品。

路透社7日引述消息人士稱，從中國進口任何搭載wifi模組的電子設備成品，包括藍牙音箱、無線耳機、智能手機、智能手錶及筆記型電腦，都遭到延遲。

消息人士指出，印度通訊部（Ministry of Communications）轄下無線規劃與協調部（Wireless Planning & Coordination Wing）至少從去年11月以來便暫停批准從中國進口電子設備成品wifi模組的申請。這兩名消息人士熟知各家廠商遊說爭取放行的情況。

其中一名消息人士稱，自那以來，來自美國、中國、韓國企業的80多件申請案都在等待WPC批准。該消息人士補充稱，甚至一些成品來自中國的印度企業的申請也在等待WPC批准。

戴爾、惠普、小米、Oppo、Vivo和聯想未回復置評請求。

印度通訊部也沒有回應置評請求。兩位消息人士都表示，政府仍需對行業遊說團體和個別公司的陳述做出回應。

在印度總理莫迪（Narendra Modi）呼籲加大經濟自力更生程度之際，印度對中國進口商品採取強硬立場。

他的民族主義政策幫助促進了印度的智能手機組裝業務增長，消息人士認為，政府的意圖是說服企業把更多的電子設備放在印度生產。