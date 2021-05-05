印度公布5G試驗電訊設備供應商名單　中國公司遭排除在外

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-05-05 15:18

印度通訊部5月4日發布公告，允許愛立信（Ericsson）、諾基亞（Nokia）、三星（Samsung）等全球電訊設備製造商參與印度的5G試驗，但這份名單中未將中國企業列入其中。

彭博社5月4日報道，由於中印邊境對峙衝突，印度的電訊運營商一致避免與中國電訊企業在5G領域合作。

報道認為，印度電訊運營商避開中國華為和中興的決定，與美國、英國和澳洲此方面的行動遙相呼應。

中印2020年中爆發衝突後，印度民間掀起抵制中國貨的浪潮：

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報道稱，印度主要的電訊運營商包括Bharti Airtel Ltd、Reliance Jio Infocomm Ltd.、沃達豐Idea有限公司和印度國營Mahanagar Telephone Nigam Ltd.已經與愛立信、諾基亞、三星和國營的遠程信息處理發展中心（Centre for Development of Telematics）合作，開始進行為期6個月的5G試驗。

報道稱，雖然印度早些時候允許華為參加5G試驗，但在兩國去年在邊境爭議地區發生衝突後，印度對華為的立場變得更加強硬。

路透社稱，對於印度通訊部5月4日的公告，華為拒絕置評，而中興通訊和印度通訊部則沒有立即回應有關參與試驗公司名單的置評請求。