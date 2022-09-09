英女王逝世｜查理斯繼位不一定要叫查理斯？　國王頭銜有得揀

英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）逝世，查理斯繼位成為查理斯三世（Charles III）。其實他可以不使用查理斯之名，而選擇使用全名中的其他字作為自己頭銜。



除查理斯三世外還有其他選擇

查理斯全名和教名是查爾斯・菲臘・阿瑟・喬治（Charles Philip Arthur George），當他成為國王後，可以在自己的全名中採用任何一個名字做自己的頭銜。

英女王伊利沙伯二世與查理斯3月23日在浮若閣摩爾宮散步。（Twitter@RoyalFamily）

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這意味着查理斯繼位，除了查理斯三世，他還可選擇成為阿瑟一世、菲臘一世或者喬治七世。

國王在繼位時改名在英國歷史上並不少見。例如愛德華七世（Edward VII），在登基前都以阿爾伯特（Albert）所稱呼。而愛德華八世（Edward VIII）則被稱為大衛（David）。

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的父親喬治六世（George VI），他登基前名稱是阿爾伯特（Albert）。不過英女王未有改名，由伊利沙伯公主（Princess Elizabeth）成為英女王伊利沙伯二世。

史上在位時間最長王儲

查理斯在1948年11月14日在白金漢宮（Buckingham Palace）出身，伊利沙伯在1952年成為女王，查理斯身為女王長子，理所當然地成為儲君。查理斯如今已任王儲70餘年，是英國歷史上等候繼位時間最長兼最年長的王儲。

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