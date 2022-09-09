英女王逝世｜在位70載支持度甚高　有負評多因兒孫之過

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在2022年9月8日逝世，享年96歲，為英國史上在位最長的君主不平凡人生劃上句號。伊利沙伯二世生前的支持度甚高，為英國王室帶來相對正面的形象。不過她在位70載，王室形象並非完全一帆風順，就在大家懷緬女王的一生時，同時重溫環繞她身邊的一些是非。



說到英國王室的負面新聞，伊利沙伯二世的兩名兒子均榜上有名。繼任王位的大兒子王儲查理斯（Prince Charles）與前妻戴安娜（Princess Diana）失敗婚姻肯定最為震撼。

查理斯：童話式婚姻背後卻是無限後悔？

查理斯和戴安娜在1981年結婚，當時外界認為這是一段童話式婚姻，可惜兩人最後無法長雙廝守，皆因雙方都有外來誘惑——查理斯與相識多年的好友卡米拉（Camilla, Duchess of Cornwall）的藕斷絲連；戴安娜亦有情夫，這段王室婚姻在早期已經出現裂痕。

對於伊利沙伯二世而言，1992年絕對是黑暗一年：溫莎堡（Windsor Castle）在11月20日發生火災；查理斯夫婦在一個月後正式分居，並在1996年離婚，戴妃更於1997年因為逃避狗仔隊的追蹤而命喪巴黎。查理斯在2018年出版的傳記提到，自己在婚前已經知道與妻子「唔夾」，認為向戴妃求婚是一個錯誤，更預計到婚後生活非常可怕。

1982年6月戴妃誕下長子威廉。她與查理斯抱著初生愛兒踏出醫院一刻，再成各大傳媒焦點。那時候兩人不時深情對望，表現恩愛。（Getty Images）

戴妃的離世震驚全球，但伊利沙伯二世希望以私人方式為對方舉辦喪禮，再加上她沒有即時下令白金漢宮（Buckingham Palace）下半旗致哀，結果外界批評王室的沉默是冷血，王室的支持度陷入低谷。

伊利沙伯二世最終在查理斯及時任首相貝理雅（Tony Blair）的遊說下，於戴妃出殯前夕發表全國講話，悼念這位新抱，形容大家永不忘記戴妃的人生，亦成功為王室賺回不少印象分。

安德魯王子：大花筒、桃色醜聞、公關災難

查理斯王子近年成功修補形象，卡米拉亦普遍為外界接受，惟他的弟弟、約克公爵安德魯王子（Prince Andrew）至今繼續「負評如潮」，原因就是「色字頭上一把刀」。

安德魯王子的醜聞，源於他被指過去與美國富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相熟、曾透過對方介紹與一名17歲少女發生性行為，該名涉事女子朱弗雷（Virginia Roberts Giuffre）是愛潑斯坦案的受害者之一，她9月時聲稱自己在17歲時曾遭「賣身」至安德魯王子，形容自己當時是遭「販賣」。

英國安德魯王子2021年4月11日在英格蘭温莎講話。（AP）

安德魯王子之後無視公關勸告，就有關指控接受英國廣播公司（BBC）訪問，結果不但無法消除外界的疑慮，更演變成公關災難。

伊利沙伯二世被指對這個兒子寵愛有加，他的廣交朋友性格原本應該有助英國發展外交，惟他生活方式猶如「大花筒」，擔任貿易大使時經常坐包機和入住五星級酒店，再加上曾被揭發公器私用，令他的名字基本上與負面新聞掛鉤。

威廉及哈里王子：各走各路的親兄弟

查理斯繼位後，兒子威廉王子（Prince William）就成為第一王位繼承人，這位未來英王與胞弟哈里王子（Prince Harry）的性格可謂有南轅北轍；威廉總是給人斯文的印象，哈里則顯得有點放縱不羈，因此兩人經常成為外界比較對象。

私生活、言行、甚至是婚姻和新生命，威廉和哈里的比較總是沒完沒了，當中哈里與美國演員梅根（Meghan Markle）的感情生活更加成為話題，兩人在2018年結婚，並在2019年誕下長子阿奇（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）。

哈里王子（左）與妻子梅根（中）9月25日訪問紐約聯合國總部。（AP）

哈里在2020年決定卸下王室公務，遠赴美國發展，並透過出席演講、加入初創公司等「搵真銀」，更於2021年3月接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問，當中談及王室對梅根的非裔血統與阿奇的混血兒身份感到憂慮等，更直言自己離開王室是為了避免步母親戴妃躲避傳媒追蹤而喪生的後塵。

1997年9月6日，戴安娜王妃在巴黎遇車禍喪生後，菲臘親王陪同兒子查理斯王子（右一）、孫兒威廉王子（左二）及哈里王子（右二），在戴妃的喪禮中同行。（美聯社）

有關訪問曝光後，美國等地的民眾普遍對哈里和梅根的好感度上升，認為他們敢言。即使訪問中提到的種族歧視矛頭並非指向伊利沙伯二世和菲臘親王（Prince Philip），不過女王仍然在短時間內發表簡短聲明，婉轉認為哈里與梅根的發言存在不少錯誤。

不過菲臘親王於百歲大壽前夕離世，就為兩兄弟帶來冰釋前嫌的機會。外界猜測哈里回英奔喪時會否與威廉「冇偈傾」，又或者他們在移送靈柩時是否走在一起等。最終他們在喪禮結束後有多次互動。

如今女王離世，留下的可能是她為兩兄弟再次同心的機會。