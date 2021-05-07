英國地方選舉｜保守黨拿下工黨票倉　約翰遜稱非常鼓舞

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-05-07 20:40

英國5月7日舉行地方選舉，其中一場重點選戰，是英格蘭北部城鎮哈特爾浦（Hartlepool）1個補選國會議席。英國首相約翰遜（Boris Johnson）所屬保守黨的候選人拿下這一席，扭轉數十年來都是工黨候選人勝出的局面。

保守黨候選人莫蒂默（Jill Mortimer）以近7,000票之多，擊敗工黨候選人威廉姆斯（Paul Williams）拿下哈特爾浦這一席，並說這是真正歷史性勝利。

莫蒂默手握15,529票（得票率51.9%），威廉姆斯有8,589票（得票率28.7%）。

保守黨就此拿下這個工黨的鐵票區。這是1974年來，工黨首次在這個選區落敗。此外這個選區也是1974年來首次選出保守黨籍的國會議員。

約翰遜同日回應哈特爾浦的選舉結果稱「非常鼓舞」。他說現時評論選舉是言之尚早，但迄今這是非常令人鼓舞的結果。他稱會在稍後時間就哈特爾浦講多一點。

這是英國脫歐以及新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，首次舉行這類選舉，它的結果也被視為，驗證民眾對約翰遜有多支持。

哈特爾浦是地選重要「戰場」之一，保守黨及工黨黨魁曾先後一再前來拉票。對於工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）來說，丟失哈特爾浦對是2024年舉行大選前一個重大打擊。