緬甸政變｜仰光法院再開庭　辯方律師要求與昂山素姬會面

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-07 20:36

緬甸軍方2月1日發動政變奪權後，國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）遭起訴違反《國家機密法》等6項罪名，仰光法院5月6日再度開庭審理，辯方律師要求法院批准他與昂山素姬會面，法官將在5月20日再次開庭時決定是否批准。

代表昂山素姬的辯方律師山瑪拉紐（San Marlar Nyunt，暫譯）表示，若然她未能與客戶會面，審訊無法繼續下去。

緬甸政變：2021年2月13日，仰光有大批僧侶手持「釋放昂山素姬」的標語上街，要求軍方放人（Getty）

緬甸《金鳳凰報》報道，在違反《國家機密法》一案中，昂山素姬的澳洲籍經濟顧問特尼爾（Sean Turnell）遭列為主犯，昂山素姬與三名部長也被起訴涉及此案。

法庭目前僅受理辯方律師與昂山素季視像會面的申請，報道指，緬甸軍方和國家管理委員會發言人佐敏吞（Zaw Min Tun）曾表示，因疫情與國家安全等原因，不會允許昂山素姬與律師會面。

緬甸軍方2月1日發動政變奪權，將昂山素姬及總統溫敏（Win Myint）等人拘禁，當地爆發民眾示威浪潮，引起國際社會關注。昂山素姬之後被控6項罪名，包括違反《國家機密法》、貪污、非法進口6部無線電對講機、違反《自然災害管理法》等，其中若然違反《國家機密法》罪成，昂山素姬將面臨最高14年有期徒刑。