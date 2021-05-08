英國地方選舉｜蘇格蘭獨立黨奪得關鍵議席　或再舉行獨立公投

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-08 00:47

英國5月6日舉行地方選舉，蘇格蘭的選情成為其中一個焦點。從初步公布的點票結果顯示，執政的蘇格蘭民族黨（Scottish National Party，SNP）7日在多個選區報捷，令當地可能再次舉行獨立公投。

路透社報道，在16個最先公布的議席中，蘇格蘭民族黨奪得14個，當中包括被視為關鍵戰場的東洛錫安郡（East Lothian）及艾爾（Ayr）。不過多個選區則出現親英派政黨支持上升的情況，意味最終投票結果或現均勢。

蘇格蘭首席部長兼民族黨領袖施雅晴（Nicola Sturgeon）表示，該黨奪得大多數的機會一直不大，形容情況從來都是不明朗，但對於該黨可以第四度在選舉勝出有信心。

英國地方選舉：蘇格蘭首席部長兼民族黨領袖施雅晴（Nicola Sturgeon）5月7日成功保住議席，該黨亦在數個關鍵選區報捷，為舉行第二次獨立公投鋪路。（Reuters）

假如獨立派政黨在129個議席的蘇格蘭議會贏得大多數，蘇格蘭民族黨就會在2023年底前提出舉行另一次獨立公投。首相約翰遜（Boris Johnson）表明會反對第二次公投，並表示民眾不希望再出現憲制爭議。

蘇格蘭曾在2014年舉行獨立公投，當時有55%選民表態留英，假如實現第二次公投，外界估計支持和反對勢力均等。