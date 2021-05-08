美國弗洛伊德案　聯邦大陪審團起訴4前警員違反民權罪

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-08 13:06

美國非裔黑人男子弗洛伊德（George Floyd）喪生接近一年，當地一份在5月7日解封的法律文件顯示，一個聯邦大陪審團起訴4名涉事前警員，指他們侵犯弗洛伊德的憲法權利。

美聯社報道，根據曝光的法律文件，涉案的四名前警員被控多項控罪，包括沒有為弗洛伊德提供治療，而在4月被明尼蘇達州（Minnesota）法院裁定謀殺罪名成立的喬文（Derek Chauvin），他被控侵犯弗洛伊德免受不合理扣押權利，以及身為警員使用不適當武力。另外他亦被起訴涉嫌在2017年向一名14歲男孩使用過分武力罪。

圖為2021年4月21日，美國明尼阿波利斯市法院外面有人慶祝弗洛伊德案裁決出爐。（美聯社）

另外2名前警員杜滔（​Tou Thao）及亞歷山大・金（J. Alexander Kueng）則被指沒有阻止喬文以膝壓弗洛伊德的頸部，因此被控侵犯弗洛伊德免受不合理扣押權利。

明尼蘇達州檢察總長埃利森（Keith Ellison）表示，聯邦大陪審團起訴4人侵犯弗洛伊德的民事權利的決定完全正確，稱聯邦政府有責任保障每名美國人的民權。假如法院裁定4人罪名成立，他們可能面臨終身監禁，甚至死刑的最高刑罰。不過聯邦的判刑準則非常複雜，因此實際刑罰可能會較輕。