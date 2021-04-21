弗洛伊德案裁決後　美國的黑人歧視問題會有轉機嗎？

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-21 16:11

美國黑人弗洛伊德（George Perry Floyd）被殺案在4月20日審判結束，前警員喬文（Derek Chauvin）被控謀殺等三項罪名成立。弗洛伊德事件得以落幕，但會為美國系統性歧視，及警員暴力執法帶來改變嗎？

圖為4月20日，明尼蘇達洲明尼阿波利斯，有弗洛伊德的支持者在廣場外等候宣判。（Reuters）

事發於2020年5月，美國明尼蘇達洲明尼阿波里斯，黑人弗洛伊德懷疑使用假鈔被捕時，被前警員喬文以單膝跪壓頸部導致死亡。弗洛伊德的死亡引起全國規模的反歧視示威，這次示威引起了全球關注，部分居住其他國家的黑人予以跟隨，讓全球牽起「黑人的命也是命」的風潮。

很多人希望弗洛伊德案可以成為一次改革的契機，以糾正美國存在系統性歧視、警員暴力執法的問題，但這並非一件易事。

完全改革非常困難

美國警察並非由中央政府機構管轄，美國全境有近1.8萬個警察部門，每個部門有其各自執法規則和監督方案，意味由中央政府指導的改革將非常困難。

與此同時，美國警察被指花費大量時間在射擊及軍隊式的訓練，缺乏警民關係及談判技巧，這些可以取代拔槍威嚇解決事件的訓練。不過就美國國民容許持槍的特殊性，警察需要隨時應對犯罪者使用致命武力的威脅，即使改革仍需在警察能保障自身安全下作出平衡。

圖為4月20日，美國紐約有舉着要求扣減警隊撥款的弗洛伊德的支持者，等候宣判。（Reuters）

在美國，黑人社區確實是有更高的犯罪率。根據統計數字，2019年美國共有1.4萬人死於兇殺案，其中超過一半是黑人，但黑人同年只佔美國總人口約15%。而根據聯邦調查局2018年的數字，接近九成死於兇殺案的黑人，是被黑人行兇所致。

這很大程度上源於美國黑人社區的貧窮問題，貧窮會帶來更高的犯罪率，讓黑人社區更容易遇上警察執勤的機會。這次的弗洛伊德案件，也是源於受害者涉嫌使用偽鈔被捕，警員卻在拘捕期間使用過分武力，導致弗洛伊德死亡。

這代表除了警察的改革、社會改革、改善黑人社區的居住環境及就業率，提高黑人的生活水平也是必須的。拜登政府希望藉弗洛伊德案的機會，進行一系列的深層次改革，這會是一項長遠且艱巨的任務。