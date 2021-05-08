金正恩與軍屬文藝小組合照　韓媒：突顯對部隊重視

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-05-08 10:45

朝鮮中央通訊社5月7日報道，朝鮮國務委員會委員長金正恩和夫人李雪主5月6日於勞動黨總部大樓與參加朝鮮人民軍軍屬文藝小組演出的表演人員合照留念。韓聯社形容是突顯對部隊的重視。

金正恩將軍屬稱為「持槍的丈夫們值得信賴的副射手、真正的服務者」，高度評價軍屬奉獻踐行使命。全體軍屬文藝小組人員誓言，將今天的榮譽和幸福銘刻在心，努力光耀軍屬人生的時時刻刻，對軍力強化和社會主義文明發展積極貢獻。

圖為2021年5月6日，朝鮮勞動黨總書記兼國務委員長金正恩於黨中央委員會本部大樓同參加朝鮮人民軍軍屬文藝小組演出的多個大聯合部隊所屬軍屬文藝小組員合照留念。（朝中社）

軍屬文藝小組人員穿着朝鮮傳統服裝與金正恩合照，沒有黨和部隊幹部陪同。韓聯社注意到，金正恩此次在朝鮮勞動黨總部大樓前與軍屬合影。在朝鮮勞動黨總部大樓合影通常僅限於參加大規模會議的高級幹部或主要外賓，而此次突顯金正恩於加強軍事力量和經濟建設方面高度重視軍方。

金正恩5月5日與夫人李雪主觀看朝鮮人民軍大聯合部隊舉行的軍屬文藝小組演出。朝鮮勞動黨組織書記趙勇元、勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲、勞動黨書記鄭相鶴和李日煥、勞動黨軍事部長吳日晶、軍總參謀長朴正川、軍總政治局長權英近、國防相金正寬等黨軍高級幹部陪同觀看演出。