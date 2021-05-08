中國科興疫苗丨巴西小鎮全民接種　抗疫見成效　生活漸回正軌

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-05-08 18:55

巴西布坦坦研究所（Butantan Institute）2月至4月在小鎮塞拉納（Serrana）進行名為「S計劃」的實驗，為98%合資格人士接種中國科興生物（Sinovac Biotech）研製的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。美媒5月7日報道，在最近幾周，當地染疫及病歿人數大減，居民生活亦開始重回正軌。

《華爾街日報》7日報道，這是巴西首個為全鎮居民接種疫苗的大型實驗。塞拉納被選中作為實驗地點，因當地感染率高。

布坦坦研究所是巴西頂尖生物醫學研究中心，亦有份研發及生產科興疫苗。它是滅活疫苗。

巴西新冠肺炎疫情：圖為4月8日巴西的醫療保健工作人員在里約熱內盧為一名女子施打科興疫苗後，向她展示針筒。（Reuters）

據塞拉納官員，在這個人口有4.5萬的小鎮中，排除未成年人、懷孕與哺乳期的婦女及其他嚴重病患者，有約27,700名成年人符合接種資格，當中98%人在2月至4月接種疫苗克爾來福（CoronaVac）。疫苗由科興生物免費提供。

當地官員在實驗期間亦有要求居民繼續戴口罩，以及遵從其他預防措施，例如保持社交距離。

現時塞拉納單日新增個案的平均數目，已從3月高峰期的67宗，大跌近75%至約17宗，同時在已接種2劑疫苗的人士當中，沒有人死亡。

鎮長卡皮泰利（Leo Capitelli）稱當地4月有6人染疫病逝，其中5人僅接種首劑疫苗，其餘1人在接種第2劑疫苗的2天後出現病徵，這間接顯示他是在接種第一劑與第二劑疫苗之間患病。

巴西新冠肺炎疫情：文中提及的大型試驗，在2021年2月至4月舉行。圖為2月9日，巴西小鎮塞拉納一個接種中心內，醫護人員為民眾接種中國科興疫苗。塞拉納人口僅3萬，距離聖保羅市319公里。這個試驗的目的，是確認「群體免疫」的效率。（Reuters）

數字亦間接表明，疫苗有效對抗變種病毒P.1，這隻具侵略性的病毒3月在塞拉納肆虐，當時有最少60%患者均感染P.1。

布坦坦研究所表示，它希望研究結果會消除巴西人對疫苗功效及安全性的疑慮。

塞拉納居民生活開始回復正常。疫情原本致當地失業率升至25%，現希望經濟復蘇加快。雖然接種計劃對促進就業率幫助甚微，但自當地人接種兩劑疫苗後，塞拉納的酒店和店舖已出現更多顧客。

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