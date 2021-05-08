華盛頓郵報：特朗普政府曾秘密取得3位記者通訊紀錄　促華府解釋

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-08 21:54

《華盛頓郵報》（Washington Post）5月8日指，上屆特朗普（Donald Trump）政府曾秘密地索取3位《華郵》記者的通訊紀錄，當時這些記者正致力於俄羅斯涉干預2016年美國大選的報道。報社要求美國司法部解釋事件。

《華郵》報道指，旗下記者中島（Ellen Nakashima)、米勒（Greg Miller）與已離職記者恩特斯（Adam Entous）分別收到美國司法部5月3日發出的信件，內容指司法部取得3人在2017年4月15日至7月31日期間的電話紀錄，信中列出辦公室、家中電話與手提電話的通訊紀錄。

《華盛頓郵報》指控上屆特朗普政府曾秘密索取3位《華郵》記者的通訊紀錄，圖為特朗普2021年1月6日演講時（AP）

《華郵》署理執行編輯巴爾（Cameron Barr）表示，對政府運用權力獲取記者的通訊紀錄深感不安，他要求司法部立刻說明理由。

報道引述美國司法部發言人雷蒙迪（Marc Raimondi）表示，司法部在尋求法律程序索取紀錄期間，是依照既定程序，符合部門對傳媒指引政策，他稱「這些調查的目標不是新聞媒體受眾，而是那些能取得國家防務資訊、向傳媒報料而沒按照法律保護它的人。」

有關通話紀錄包括所有通話號碼、通話時間，不包括談話內容，報道指，調查員經常希望透過這些資訊找出記者的線人。