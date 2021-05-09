捷克總理提議歐盟國家驅逐俄羅斯外交官　惹來俄國議員不滿

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-05-09 05:34

捷克總理巴比什（Andrej Babis）5月8日在葡萄牙波爾圖（Porto）出席歐盟峰會時，提到2014年一宗軍火庫爆炸事件時，呼籲歐盟其他國家至少驅逐一名俄羅斯外交官，以支持捷克就有關事件的立場。有俄羅斯議員批評，巴比什的言論挑撥歐盟與俄羅斯的關係。

俄羅斯衞星網8日報道，巴比什7日於峰會上與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和德國總理默克爾（Angela Merkel）就2014年捷克維比爾提策（Vlachovice）軍火庫爆炸事件進行長時間討論。

巴比什8日表示，「我們總是應該這麼對待維比爾提策事件，把它當作是在一個成員國受到襲擊時實際上是對所有成員國的襲擊。」並期望在下次峰會前，其他國家如何對待有關事件。同時預計在5月末的下一次歐盟理事會峰會再廣泛討論俄羅斯問題。

俄羅斯國家杜馬下議院國際事務委員會主席斯盧茨基（Leonid Slutsky）同日於Twitter表示，捷克在挑撥歐盟與俄羅斯爆發新一輪外交危機，令布魯塞爾方面拒絕與莫斯科對話。

巴比什曾在4月17日表示，捷克當局懷疑俄羅斯情報部門與維比爾提策事件有關。布拉格方面隨即宣佈驅逐18名俄國外交官，莫斯科方面之後亦驅逐捷克駐俄大使館20名工作人員作為回應。

斯洛伐克、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞其後都響應捷克的呼籲，分別驅逐至少一名俄國外交人員。