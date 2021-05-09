美國一主要輸油管網絡遭勒索軟件攻擊被迫關閉　拜登已得知事件

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-09 06:35

美國主要輸油管營運商Colonial Pipeline5月8日表示，其網絡被勒索軟件攻擊而被迫暫時關閉。白宮表示總統拜登（Joe Biden）已經得知事件，華府亦正協助該公司恢復運作，同時避免影響供應。

Colonial Pipeline的聲明指，公司在7日得知有關網絡攻擊後，即時關閉系統以阻止威脅，其運作及部分資訊科技系統亦因此需要暫停。公司表示已與網絡安全公司接觸，調查事件，並向執法部門及聯邦機構求助。

一名前官員向路透社表示，調查人員的目標是一個名為「DarkSide」的黑客組織，指它專門以勒索軟件及敲詐受害者，同時避免向前蘇聯國家為目標。

美國能源部表示留意到事件，網絡安全和基礎設施安全局（CISA）則稱已就事件接觸該公司及其他政府部門，並認為事件反映不論組織的規模或部門，勒索軟件所帶來的威脅。

Colonial Pipeline的輸油管連接美國東岸及南部多個州份。（AP）

Colonial Pipeline每日透過長達8850公里的輸油管，從墨西哥灣的煉油廠輸送250萬桶汽油、柴油及飛機燃料等到美國東及南部地區，其中東岸有45%的燃油都是經這個管道。目前該公司稱正在了解及嘗試解決問題，強調安全恢復運作是目前的優先事項。

今次事件亦反映美國能源基建被黑客攻擊的風險，有網絡安全專家警告，除非將網絡安全納入技術開發階段，輸油管或污水處理設施等工業系統遭到網絡攻擊的情況可能會更頻密。