美國紐約時報廣場與佛羅里達州購物中心發生槍擊　分別數人受傷

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-09 13:06

美國紐約時報廣場（Times Square，又譯時代廣場）附近5月8日發生槍擊案，包括一名4歲兒童在內3名女性受傷。佛羅里達州阿文圖拉購物中心（Aventura Mall）同日亦有槍擊事件發生，5人受傷。

紐約警方稱，事發於當天下午5時前，2至4名男子在曼哈頓（Manhattan）的西第44街（West 44th Street）和第7街（7th Avenue）附近的大街爭執打鬥，期間傳出槍聲，但似乎不是他們開槍。

圖為5月8日，美國紐約警方封鎖槍擊案現場。（Reuters）

▼紐約警方在Twitter通緝疑犯：

WANTED in connection to shooting three people near West 44th Street and 7th Avenue in Manhattan on May 8, 2021. @NYPDDetectives need anyone with information about the identity or whereabouts of this individual to contact @NYPDTips at #800577TIPS. All calls are anonymous. pic.twitter.com/qciBGCR6AK — NYPD NEWS (@NYPDnews) May 9, 2021

4歲女童與23歲遊客的腿部被擊中，另一名43歲女子腳部中彈。傷者均已送院。警方正追捕一名嫌疑人。

佛羅里達州邁阿密（Miami）附近的阿文圖拉購物中心下午也發生槍擊事件，5名傷者送院，其中1人有外傷，3人無生命危險。警方逮捕數人，相信事因是有人在購物中心內發生爭執。