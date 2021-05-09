印度疫情：世衛專家稱B.1.617傳播極快　憂疫苗難抵變種病毒

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-05-09 14:27

印度的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續爆發，在5月9日已是4天新增確診病例超過40萬宗。單是5月8日，該國新增個案401,078宗、新增死亡個案4,187宗。這令累計確診增至21,892,676宗，累計死亡個案增至238,270宗。

這是疫情爆發以來新增死亡個案首次突破4,000宗。

截至5月8日，印度單日新增確診個案數字已連續3天超過40萬宗，並且是連續17天超過30萬。

世界衛生組織科學家擔心，疫苗無法對付B.1.617變種病毒。B.1.617變種病毒首次被發現的地點是印度。

印度裔的世衛首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）5月8日接受法媒訪問時稱，從今天在印度看到的流行病學特徵，顯示這是一個傳播極快的變種病毒。

她稱，B1.617看來是一個令人擔心的變種，因它有些突變會增加傳播，以及令它有可能對抗體——包括經接種疫苗產生或是自然感染而產生的抗體，產生抵抗力。

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新華社5月8日引述印度國家超級模型委員會的預測結果報道，印度當前第二波疫情期間的單日新增確診病例數字可能最早在5月7日、最遲在5月22日後達到高峰。不過，這一預測的準確性有待觀察。2021年早些時候，委員會曾預測印度單日新增確診病例數將在4月15日達到約12萬例的高峰水平，但結果證明這一預測值被大大低估。

另據英國醫學期刊《刺針》（Lancet）8日援引美國華盛頓大學衛生統計評估研究所發佈的疫情模型預測結果報道，到8月1日，印度新冠死亡病例數將達「驚人的」百萬宗。