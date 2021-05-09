長征火箭殘骸墜落位置惹憂慮　顯示國際太空領域缺乏協調溝通

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-05-09 16:41

中國長征五號B遙二運載火箭在不受控之下，其殘骸5月9日早上墜落印度洋近馬爾代夫位置。這事惹來全球多國關注，突顯國際間在太空領域缺乏溝通和協調，否則原本應可以避免出現上述憂慮。

今次事件引來關注，原因是擔心殘骸會否墜落在人口密集地方，為地面人員及財產帶來威脅。此舉反映多國之間存在政治不信任及缺乏協調等問題，為太空領域前景帶來危險局面。

圖為2021年4月29日，長征五號B遙二運載火箭從中國海南省文昌市的文昌航天器發射場升空。（AP）

有分析指出，中國加緊發展太空領域，顯然是要與美方在有關方面競爭，而加快發射火箭及衛星步伐，加上拒絕與別國分享相關資訊，只會引領中美兩國陷入一場新太空競賽之中。

英國傳媒報道，自美國總統拜登（Joe Biden）上台後，目前僅與中方在氣候變化問題上達成共識，拜登亦已明言無意解散前總統特朗普（Donlad Trump）成立的太空軍，加上即使拜登政府願意與他國在太空領域方面尋求更多合作的話，便需要解決更改法律條文的障礙，這對拜登來說，相關的政治代價會變得高昂。

美國康奈爾大學（Cornell University）學者海恩斯（Lincole Hines）認為，中國於太空領域的種種舉動，相信是想提高本土聲望及國家軟實力，而非擴展軍事力量。

報道指出，中方若要成為太空超級大國，並從聲望及經濟兩方面取得收穫的話，與別國加強溝通和協調，或許才能事半功倍；同樣地，這相信對全球其他發展太空事業的國家也能奏效。