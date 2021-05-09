杜特爾特要退回國藥新冠疫苗？中國駐菲大使否認

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-05-09 19:52

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte) 要退回中國新冠疫苗？針對英媒報道，中國駐菲律賓大使黃溪連5月9日做出回應。

據中國駐菲律賓大使館網站公布，中國駐菲律賓大使黃溪連5月9日在接受中國中央廣播電視總台央廣中國之聲（簡稱：中國之聲）特別節目《大國外交》專訪時，回答了主持人有關中國援菲新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的提問。

黃溪連表示，近日有媒體報道稱，杜特爾特向他表示要退回中國提供的新冠疫苗。「上述報道純屬子虛烏有，以訛傳訛。」

黃溪連指出：「事實上，菲方不但沒有退回中國疫苗，而且對中國疫苗讚賞有加，希望採購更多中國疫苗。」

黃溪連説，杜特爾特近日也公開表示，他即將接種第二針中國國藥新冠疫苗。就在幾天前，杜特爾特向他表示，他一直非常信任中國疫苗，相信中國疫苗的安全性和有效性，感謝中國疫苗為菲律賓抗疫發揮的重要作用，菲希望採購更多中國疫苗。

黃溪連強調，目前，中國科興疫苗已成為菲疫苗接種的「主力軍」，佔菲律賓獲得疫苗數量的90%。中國疫苗接種效果良好，菲民眾接受度和信任度不斷提高。

據英國廣播公司（BBC）5月6日報道，菲律賓總統杜特爾特因接種未獲批准的中國國藥集團新冠肺炎疫苗被批評後，請求中國大使館收回1,000劑捐贈的中國國藥集團的疫苗。

據英國廣播公司（BBC）的報道，杜特爾特表示，中國今後應該只捐贈科興疫苗。

菲律賓3月1日正式啓動全民新冠疫苗接種工作，現已批准緊急使用包括科興疫苗在內的新冠疫苗。

杜特爾特也就此事道歉，並強調是醫生建議他打國藥集團的疫苗，因此他獲酌情處理，並無違法。