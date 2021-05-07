菲律賓總統杜特爾特：南海仲裁「就是廢紙一張」

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-05-07 10:39

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）5月6日表示，菲律賓就南海問題對中國的仲裁勝利「就是廢紙一張」，可以扔進垃圾桶。

杜特爾特當日發表每週一次的電視抗疫演說。他指：「他們提起了訴訟，我們贏了。這張紙在現實生活中，在兩國人民之間，毫無價值，可以把它扔進垃圾桶。」

菲律賓拉普勒新聞網站（Rappler）指出，這與他2020年聯合國大會的講話相矛盾。他當時表示，「不會接受企圖破壞海牙決定的行為」。

杜特爾特還批評菲律賓前外長羅薩里奧（Albert del Rosario）和已經退休的最高法院法官卡皮奧（Antonio Carpio）。他表示，若批評他的人能夠回答是誰准許菲律賓2012年與中國對峙後從有爭議的黃岩島撤退，那他「第二天」就辭職。

對於杜特爾特言論，羅薩里奧發表聲明指出，美國、日本、歐盟等國家都認定南海裁決有法律效力、有約束力，且依國際法應強制北京履行仲裁結果。他表示，中國身為西菲律賓海的非法佔據者，認為南海裁決不過一張廢紙。菲律賓於南海仲裁勝出，菲律賓總統卻與北京同一陣線，「嚴重損害菲律賓人權益，因此這是個國家悲劇」。

菲律賓總統大選2022年5月開始，羅薩里奧和卡皮奧等宣布聯合反對陣營組成跨黨派聯盟，將共同推薦候選人，迎戰杜特爾特陣營。反對陣營要求政府執行南海裁決結果，並批評總統對南海議題立場軟弱。