塔利班宣布開齋節停火3天

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-10 12:15

阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）5月10日宣布，將在開齋節期間遵守為期3天的停火協議。

阿富汗喀布爾襲擊：阿富汗首都喀布爾（Kabul）一間學校附近5月8日發生汽車炸彈襲擊。總統加尼（Aschraf Ghani）稱當地武裝組織塔利班涉案，但塔利班否認。圖為死難者親屬當天在醫院認領遺體。（AP）

塔利班發言人納伊姆（Mohammad Naeem）當天在Twitter稱：「為了讓聖戰者在開齋節期間再次向我們的同胞提供一個和平且安全的氣氛慶祝這個歡樂的時刻，已指示所有聖戰者停止所有進攻行動。」

1/3 تعليمات قيادة الإمارة الإسلامية للمجاهدين بخصوص وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر الثلاثة.

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ولكي يقضي المواطنون أيام عيد الفطر الثلاثة في هدوء و امن و امان على المجاهدين توفير الوضع الأمن لهم. — Dr.M.Naeem (@IeaOffice) May 9, 2021

阿富汗首都喀布爾（Kabul）一間學校附近8日發生汽車炸彈襲擊，導致最少68人死亡，逾165人受傷。總統加尼（Aschraf Ghani）稱塔利班涉案，但塔利班否認。

今年開齋節是12日或13日。