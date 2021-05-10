塔利班宣布開齋節停火3天

即時國際
撰文：
最後更新日期：

阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）5月10日宣布，將在開齋節期間遵守為期3天的停火協議。

阿富汗喀布爾襲擊：阿富汗首都喀布爾（Kabul）一間學校附近5月8日發生汽車炸彈襲擊。總統加尼（Aschraf Ghani）稱當地武裝組織塔利班涉案，但塔利班否認。圖為死難者親屬當天在醫院認領遺體。（AP）

塔利班發言人納伊姆（Mohammad Naeem）當天在Twitter稱：「為了讓聖戰者在開齋節期間再次向我們的同胞提供一個和平且安全的氣氛慶祝這個歡樂的時刻，已指示所有聖戰者停止所有進攻行動。」

阿富汗首都喀布爾（Kabul）一間學校附近8日發生汽車炸彈襲擊，導致最少68人死亡，逾165人受傷。總統加尼（Aschraf Ghani）稱塔利班涉案，但塔利班否認。

阿富汗喀布爾學校附近爆炸增至58死　塔利班否認施襲
美國及北約撤軍第一天　塔利班襲擊阿富汗軍事基地及哨所
美國為什麼要發動阿富汗戰爭　塔利班又是什麼組織？｜新聞教室
阿富汗首都喀布爾一間學校附近發生爆炸　至少55死過百傷

今年開齋節是12日或13日。

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。