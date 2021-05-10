文在寅就職4週年演說重點談新冠：11月群體免疫　冀經濟增長逾4%

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-10 20:18

韓國總統文在寅5月10日在青瓦台發表就職4週年演說。他說新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗接種計劃會讓全國11月達至群體免疫。經濟方面，他冀望2021年經濟增長升幅逾4%。

文在寅呼籲民眾再堅持多一會，稱韓國抗疫勝利在望。他說韓國正在加快接種、接近達至群體免疫。

他稱韓國疫苗數量充足，爭取6月底前為逾1,300萬人接種，到9月底為全部合資格人士完成第一劑疫苗接種，11月實現群體免疫。

他說政府將出盡全力以及私營行業的活力會提升，國家經濟增長將升逾4%，這是11年來首次。

圖為5月10日，韓國總統文在寅於青瓦台發表就職4週年演說。他說會利用21日在美舉行的韓美峰會，推動重啟韓朝及韓美對話。（AP）

尋求恢復與朝對話

文在寅在演說中提及朝鮮半島和平進程，稱會通過5月21日舉行的韓美峰會，找出恢復韓朝及美朝對話的方法。

文在寅稱他此行是為與美國鞏固韓美同盟、討論無核化以及兩國經貿合作。

他歡迎美國拜登政府的朝鮮政策，稱它是完成半島無核化的、靈活以及務實的方法。

美國白宮稱正在完成檢討美國的朝鮮政策。美國總統拜登（Joe Biden）稱會在與韓國進行諮詢後定稿。美官員已暗示，會為逐步取得進展建立基礎，朝鮮的行動會獲得相應的回應，包括撤銷制裁。