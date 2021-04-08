韓國市長補選執政黨慘敗　文在寅打撃樓市不力或大位不保

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-08 17:00

韓國第一及第二大城市首爾及釜山周三（7日）舉行市長補選，執政共同民主黨的候選人朴映宣、金榮春雙雙落敗予在野國民力量黨的吳世勳、朴亨埈，京畿及東南兩大重鎮重新落入保守派陣營手中之餘，得票率更高踞六成左右，令本來民望低落的文在寅應對明年3月總統大選的選情更為不妙，甚至或會影響韓國在今後中美之爭以及對朝政策的取態。

上世紀中後期，韓國與香港、台灣、新加坡同為經濟突飛猛進的「亞洲四小龍」，韓國更在獨裁者朴正熙年代治下創下了「漢江奇蹟」。轉至1980年代，韓國民主運動如火如荼，當香港民主派爭取「八八直選」同時，韓國總統全斗煥在1988年漢城奧運前夕，美國施壓之下順應國內的民主呼聲，推行民主化改革，開放總統直選，自此韓國經歷三次政黨輪替，民主政制至臻完善。不過由於朴正熙年代韓國政府大力扶植大企業，造成當地財閥尾大不掉之局，儘管是民主化後少數財閥依然權傾朝野，前總統李明博便因在任期時收取近600萬美元賄款，以換取其特赦三星前會長李健熙貪污罪，而被判瀆職罪。

繼李明博因貪污瀆職罪、朴槿惠因閨密干政門相繼下獄，韓國的保守派勢力一曾度一落千丈。2017年總統大選文在寅再度代表共同民主黨出選，便乘保守派的醜聞及內訌得以入主青瓦台，成為繼金大中、盧武鉉後第三名自由派總統。繼承前兩任自由派總統遺志，文在寅矢志要於任內打撃家族財閥勢力，革除國內的深層次結構矛盾，解決年輕人失業率高企及向上流動力不足的問題。然而文在寅治下四年韓國樓價失控狂飆，首都圈首爾樓價數年間更暴漲52%。文政府急推22招打撃樓市政策，如大幅增加地產持有稅、印花稅、利得稅，又給予年輕置業者優厚稅務優惠，卻通通無助壓抑直線上升的樓價。

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首爾樓價漲五成 文在寅致命打擊

樓價飆升引發的民怨沸騰，已直接威脅到文在寅政權的去留問題。本來在新冠疫情爆發初期，文政府快速的防疫政策引起國內外一致好評，民望更一度急升至71%之多，亦令其在去年的國會選舉中安然渡過。但隨着疫情反覆造成國內經濟不景，文在寅又在此時大幅調高最低工資導致年輕人就業難上加難，更創出百萬失業人口的歷史新高紀錄。樓價上漲亦令一般中產階級家庭難以置業負債急增。一直為文在寅支持者的青年及中產亦開始對文在寅有所離異，如在此次首爾補選中，保守派吳世勳在18至29歲選民中得票竟高達60.1%，遠超朴映宣的21.1%，吳亦於30至40歲選民中亦以54.8%勝過朴的37.8%。

本來保守派在李朴之後已元氣大傷，近年為撈取保守宗教勢力選票，走陰謀論及民粹主義路線日益「特朗普化」，又借文政府內的貪腐醜聞而搞大型群眾集會，為文在寅施加不少壓力。而美國荷里活引爆的#MeToo運動亦吹到父權社會濃厚的韓國，在當地社會各界不斷發酵。此次首爾及釜山的市長補選，便是因為兩名共同民主黨市長朴元淳、吳巨敦被爆出性騷擾醜聞下台而起，前者更因畏罪自殺。不過性醜聞、貪污瀆職，甚至新冠疫情等問題，皆不及文政府壓抑樓價失敗來得致命。解決社會深層次結構問題乏善可陳，如今讓國人曾信誓旦旦要打撃的樓市泡沫期望落空，已直接威脅到文在寅的總統位置。

此次共同民主黨在兩大市長補選中雙雙落敗，尤其在十年過後在自由派票倉的首爾政權遭到顛覆，正為其一年後的總統大選敲響了警鐘。當初以打撃財閥壟斷、重建社會階梯、扶助青年就業及置業、革除司法體制內的獨裁遺產等競選承諾上台的文在寅，終究也要在民主選舉中面對選民的選票問責。不過韓國一旦政權再度更迭，相對上較為疑中親美的保守派上台，對中美在朝鮮半島的角力或將有深遠影響。當文在寅在首爾慘遇滑鐵盧，金正恩也在平壤坦承身處困境，當初文金在板門店握手寒暄一幕，兩年後卻同樣面對執政以來最大危機。究竟二人今後的命運，又與半島上的兩國人民及其福祉有何影響？