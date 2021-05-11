以色列巴勒斯坦緊張局勢持續升級　華春瑩籲雙方保持克制

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-05-11 14:55

進入齋月以來以巴緊張局勢持續升級，中國外交部發言人華春瑩在5月10日召開的例行記者會上重申中方立場，她呼籲雙方保持克制，並希望國際社會推動雙方早日重啓和談。

據中國外交部網站5月10日消息，發言人華春瑩在當天舉行的例行記者會上表示，中方對近期巴以緊張局勢升級表示擔憂，希望保持冷靜和剋制，避免造成更多人員受傷。中方希望國際社會有關各方在「兩國方案」的基礎上，根據聯合國有關決議，推動巴以雙方早日重啓和談。

華春瑩表示，中方一直在巴勒斯坦問題上秉持客觀公正的立場，中方一貫支持巴勒斯坦人民的正義事業，支持建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、擁有完全主權的、獨立的巴勒斯坦國。

她又指，中國國家主席習近平數次向聯合國聲援巴勒斯坦人民國際日紀念大會發賀電。中方同情巴勒斯坦境內外人民的遭遇，將繼續以實際行動來為早日實現巴勒斯坦問題的全面公正解決和中東的持久和平貢獻中方的力量和智慧。

以色列保安部隊在5月10日的「耶路撒冷日」與巴勒斯坦示威者及穆斯林在阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque）激烈衝突。巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）以發射火箭反擊，以軍在耶路撒冷攔截到部分火箭。加沙當局指空襲造成至少20死65傷，其中包括9名兒童。