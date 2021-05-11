美英德擬舉辦新疆人權問題會議　中方不滿和堅決反對

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-05-11 09:04

美英德三國將在聯合國舉行新疆人權問題視像會議。中國外交部發言人華春瑩5月10日批評，這完全是對聯合國的褻瀆，認為幾個西方國家根本代表不了聯合國，更代表不了國際社會。

在中國5月擔任聯合國安理會輪值主席之際，美國、德國與英國將於本周在聯合國就新疆人權問題舉辦活動。美德英等三國常駐聯合國代表5月12日會在虛擬的聯合國活動上致辭。

人權觀察組織（Human Rights Watch）執行董事羅斯（Ken Roth）和國際特赦組織（Amnesty International）秘書長卡拉瑪德（Agnes Callamard）也將出席。此次關於新疆人權活動的目的是「請聯合國系統、成員國和民間社會討論如何支持和倡導新疆突厥裔社區成員的人權。」

在中國外交部5月10日舉行的例行記者會上，發言人華春瑩表示，「美國糾集少數幾個國家濫用聯合國資源和平台抹黑攻擊中國、服務自身政治私利，完全是對聯合國的褻瀆。同時必須指出，美國、英國、德國等幾個西方國家根本代表不了聯合國，更代表不了國際社會。」

華春瑩稱，世界上殺害穆斯林最多的國家恰恰正是美國。「美方漠視其在阿富汗、伊拉克、敍利亞等國行動造成近百萬穆斯林民眾死亡，漠視本國至少60萬人死於疫情，卻不惜成本、不擇手段、反覆炮製所謂新疆『人權問題』的謊言，這是非常虛偽的！」

中國常駐聯合國代表團發言人也於5月10日發聲，就美國、英國、德國等國擬於近日在紐約舉辦新疆人權問題邊會表示強烈不滿和堅決反對，要求其立即停止這一干涉中國內政的活動，並呼籲其他會員國共同抵制這一邊會。

發言人指出，美國、英國、德國等會議合辦方完全出於反華政治動機，把人權問題當做政治工具，妄想在新疆製造分裂和動盪，藉此干涉中國內政，阻撓中國和平發展。美國等會議合辦方痴迷於捏造謊言，出於反華遏華政治動機，圖謀以疆制華、搞亂中國。這種做法遭到包括維吾爾族在內的新疆各族人民的強烈憤慨，也為全體中國人民所堅決反對，不會得逞，注定失敗。