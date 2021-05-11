新冠肺炎｜輝瑞疫苗獲美國批准擴大使用範圍　12至15歲人士可接種

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-11 11:08

美國食品和藥物管理局5月10日批准美國輝瑞製藥有限公司（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）聯合研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗擴大使用範圍，可以緊急使用於12歲至15歲人士。

輝瑞疫苗2020年12月獲美國批准緊急使用於16歲或以上人士。美國藥管局10日發布聲明說，輝瑞疫苗符合法定標準，用於12歲或以上人士的已知和潛在益處大於風險，因此決定擴大了疫苗緊急使用授權範圍。

12歲至15歲人士接種輝瑞疫苗同樣需要接種兩劑，間隔21天。

估計疾病控制和預防中心將於12日宣布批准使用，12歲至15歲人士最快13日開始可以接種疫苗。總統拜登（Joe Biden）形容，藥管局的決定是美國人恢復正常生活的重要一步。

圖為2021年5月8日，美國洛杉磯有人接種美國輝瑞製藥有限公司的新冠疫苗。（美聯社）

輝瑞3月發布對2,200多名12歲至15歲志願者的疫苗臨床試驗初步結果，顯示完成兩劑疫苗接種的志願者無人感染新冠病毒。

根據藥管局發布的疫苗安全評估，這些志願者接種後報告的不良反應主要包括注射部位疼痛、疲勞、頭痛、肌肉痛、關節痛和發燒等，通常1至3天消失。藥管局強調，有嚴重過敏症狀，包括對輝瑞疫苗任何成份有過敏反應的人不能接種。