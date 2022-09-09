英女王逝世｜殖民主義遠去　新一波「脫英潮」蓄勢待發？

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在1952年登基，成為英國君主。她在位逾半世紀的時間，見證着英聯邦王國的盛與衰。加勒比海島國巴巴多斯（Barbados）在2021年11月30日廢除君主立憲，不再視英國君主為元首，成為最近脫離「英聯邦王國」成員的國家。



圖為2020年9月，巴巴多斯橋鎮上著名英國海軍將領納爾遜的雕像。（Reuters）

英國曾經稱為日不落帝國，原因是它的殖民地曾遍布所有地方，任何時候都會有領土處於白晝之中。

英聯邦最初名為British Commonwealth of Nations，在第一次世界大戰後成立。英聯邦成立最初目的是回應殖民地要求，給予殖民地一定程度的自主。在第二次世界大戰後，英國殖民地主義式微，英聯邦刪去「British」一字，成為「Commonwealth of Nations」。

英聯邦包含了「英聯邦王國」（Commonwealth realm）及非英聯邦王國的成員。英聯邦王國是現存15個奉英國君主為元首的君主立憲制國家，包括加拿大、澳洲等。英聯邦現存54個國家，可見當年的英國殖民地的繁盛。

圖為1940年代，英聯邦的一幅海報。圖中包括了加拿大、澳洲、印度、南非等國家。（National Museum of American History）

完全擺脫過去殖民歷史

巴巴多斯在2021年11月廢除君主立憲，正式改為共和制，不再視英國君主為元首。儘管巴巴多斯仍保留在英聯邦的身分，但已失去其與英國關係的強烈色彩。

巴巴多斯總理莫特利（Mia Mottley）在2020年宣布廢除君主立憲制時表示，決定是要「完全擺脫過去殖民歷史」，「要讓自己國家的人民，擔任國家元首。」這種對民族身分的認同，自二戰後至今在不同的地區，特別是殖民地的國土上有不同程度的發展。

以澳洲為例，澳洲的文化幾乎是承襲着英國文化，不論是在語言、生活或文化上，對英國存在親切感。而英聯邦王國成員的貿易優惠政策，能讓澳洲獲得實際的經濟利益。但多年至今澳洲已逐漸成為一個獨立個體，在政治上對英國幾乎毫無依賴，英國王室早已不是澳洲國民的崇拜對象。因此澳洲內亦有呼喚脫離王國，走向共和的聲音。

澳洲至今未有積極討論走向共和，是基於對英女王的尊重，英女王在老一輩的澳洲國民心目中，仍有一定影響力。但隨着英女王的逝世，可能讓這一情況改變。不論是澳洲、新西蘭、加拿大，還是其他的英聯邦王國的國家，今後未來與英國關係的發展，讓人注目。