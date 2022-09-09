英女王逝世｜「倫敦橋已倒塌」查理斯即時繼位　丁母憂悲痛不已

英女王伊利沙伯二世9月9日去世，隨之即位的查理斯三世稱：「我深愛的母親，英國女王的去世，對我來說是最悲傷的時刻。我知道她的離去會讓全國人民感到深切的悲痛。」

隨着英女王離世，英國新任首相卓慧思（Liz Truss）宣布，查理斯繼位為王。全國哀悼期開始，料為期10天。

女王去世也意味應對她離去的倫敦橋行動（Operation London Bridge）啟動。自1960年代以來，這項計劃已秘密籌備約半個世紀，2021年曾遭美媒曝光。

美國政治新聞網站Politico取得英國王室及內閣辦公室的文件後在2021年9月報道，女王過世的應對計劃代號為「倫敦橋行動」，它包括關於女王逝世後、舉行國葬之間的10天內會發生什麼事情的詳細資訊。

根據計劃，女王私人秘書會在她逝世數小時內率先撥打電話給首相，告知對方「倫敦橋已倒塌」（London Bridge is down），也會打電話通知英國君主諮詢機構樞密院，以及內閣各部門常務秘書，指示他們如何向其部長、即各內閣大臣匯報這件事。

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內閣秘書要向內閣大臣和資深公務員發電子郵件，目標是英國政府各處會在10分鐘內降半旗。國防部也會組織在全國各地發射禮炮向女王致敬。

至於公眾，白金漢宮會發布正式通知公開這一消息。根據歷史，英國廣播公司（BBC）是最先報道王室成員逝世的媒體。

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女王逝世那天會被稱為D-Day，與二戰諾曼底登陸日同名，翌日是駕崩後1天（D-Day+1），後天是駕崩後2天（D-Day+2），如此類推。王儲查理斯（Prince Charles）會在女王逝世翌日宣布登基。

無論在哪逝世，女王遺體都會在逝世第3天、即D-Day+2送抵白金漢宮。然後棺木駕崩後5天會從白金漢宮以在倫敦街頭巡行的方式送往西敏寺（Palace of Westminster），然後每天開放23小時，供民眾弔唁3天。

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國葬將在駕崩後10天在西敏寺舉行，然後載着女王棺木的靈車會在倫敦（London）和溫莎（Windsor）巡行，最後會把伊利沙伯二世安葬在溫莎堡的國王喬治六世紀念教堂（King George VI Memorial Chapel）。