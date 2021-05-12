新冠肺炎｜拜登政府與Uber及麥當勞等合作　刺激疫苗接種率

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-12 01:02

美國總統拜登（Joe Biden）早前宣布目標在7月4日獨立日前，全國有最少70%成人接種最少一劑新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。白宮5月11日表示，華府與多個大型企業合作，希望刺激民眾的接種意慾。

白宮的聲明指，約車平台Uber及Lyft會透過其應用程式，宣傳接載用戶免費來往全國數以萬計的疫苗接種中心。預計這個優惠活動在兩周後開始，直到獨立日假期為止。

連鎖快餐店麥當勞（McDonald's）宣布，該公司會在7月起，旗下McCafe的杯子會推出新設計，印有美國衛生部門創作的「我們可以做到」（We Can Do This）口號，而外賣盒的貼紙亦會印上這個口號。

另外麥當勞亦會在5月較後時間於紐約時報廣場（Times Square）展示有關疫苗資訊的廣告板。

白宮稱，拜登會公布新措施，由聯邦緊急事務管理署向社區撥款，鼓勵更多人接種疫苗，並在社區學院設立疫苗接種中心。

根據美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）​的數據顯示，截至11日，全國有超過1.5億人接種最少一劑疫苗，佔總人口大約46%。不過當地每日的平均人數在最近數周明顯回落，由上月高峰期的每日超過190萬人，下降至目前的大約73萬人。

想知道其他地方民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：