以巴衝突｜哈馬斯報復以色列空襲　向特拉維夫發射過百枚火箭

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-12 03:21

以色列與巴勒斯坦的糾紛未有緩和，加沙地帶（Gaza Strip）一棟13層高的住宅大樓5月11日遭以軍空襲撃中倒塌。哈馬斯武裝組織（Hamas）同日向以色列特拉維夫（Tel Aviv）發射百多枚火箭報復。

路透社引述目擊者報道，加沙地帶一棟哈馬斯用於辦公室的大樓被擊中後冒出大量濃煙後倒塌，附近地區隨即停電。有目擊者表示，該建築物及附近民眾在空襲前大約一小時已經接獲警告疏散。

哈馬斯的聲明指，他們向特拉維夫及市郊發射130枚火箭，回應以色列方面針對住宅大樓攻擊的回應。

巴勒斯坦加沙地帶遭以色列空襲後，哈馬斯5月11日向特拉維夫發射130枚火箭報復。圖為以軍的鐵穹（Iron Dome）防空系統在阿什凱隆（Ashkelon）攔截哈馬斯的火箭攻勢。（Reuters）

以色列傳媒報道，特拉維夫響起空襲警報，民眾到防空洞躲避，機場亦暫停航班升降。報道指，特拉維夫市郊霍隆（Holon）有建築物中彈，市內有最少一人喪生。

德國外長馬斯（Heiko Mass）譴責哈馬斯的火箭襲擊，形容情況不可接受並要即時停止。他表示以色列在這個情況下有權自衛，強調暴力升級不可容忍和接受。美國亦批評哈馬斯的行為，同時重申華府仍然希望以兩國方案解決以巴衝突。