以色列與巴勒斯坦衝突的起點：從阿克薩清真寺說起｜新聞背後

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-11 14:44

以巴局勢再次惡化，巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）向以色列發射多枚火箭炮，以色列空襲還擊，造成最少20多人死亡。事件源於耶路撒冷舊城區聖殿山的阿克薩清真寺（Aqsa Mosque），聖殿山的爭議一直讓猶太教與伊斯蘭教爭吵不休。

圖為5月8日，大批巴勒斯坦民眾聚集阿克薩清真寺，聲援謝赫賈拉社區被迫遷的居民。（Reuters）

猶太人和穆斯林的聖地

阿克薩清真寺是伊斯蘭信仰中最神聖的建築之一。清真寺坐落在耶路撒冷舊城區的聖殿山上，旁邊是金色的岩石圓頂，是當地最著名的標誌。

在阿拉伯語中，「Aqsa」為最遠的意思，相傳先知穆罕默德在這寺夜行登霄。據說清真寺已在八世紀初建成，每星期都會聚集着大量前來朝拜的信徒。

但同一時間，這個地方亦是耶路撒冷舊城聖殿的一部分。聖殿山在希伯來語中被稱為「Har Habayit」，是最神聖的地方。那裏相傳曾兩度興建聖殿，第一次是由所羅門王所建，被巴比倫人摧毀；第二次是70年後重建，至羅馬帝國時期被摧毀，只留下西牆痕跡。

聯合國教科文組織（UNESCO）已將耶路撒冷舊城及城牆列為世界遺產，而這裏亦同時是基督徒、猶太人和穆斯林的聖地。

今天的東耶路撒冷舊城聖殿山

以色列在1967年的戰爭中從約旦佔領了包括舊城在內的東耶路撒冷，並吞併了該地區。以色列後來宣布耶路撒冷為其首都，但從未得到國際承認。

現時東耶路撒冷被以色列控制，但舊城區則由約旦的伊斯蘭信託基金所管理。舊城區會有以色列的安全部隊維持和秩序，並與約旦方進行協調。基督徒、猶太人和穆斯林均可造訪舊城，但只有穆斯林可在聖殿山範圍內祈禱，猶太人僅可在外邊西牆的神聖高原下祈禱。

圖為5月10日，耶路撒冷舊城區聖殿山附近，以色列安全部隊發射催淚彈驅趕巴勒斯坦的示威者。（Reuters）

這樣的安排被視為種下雙方衝突的原因之一，每年雙方宗教的活動期間都會引起大小衝突。

而以色列在每年5月9日都會慶祝耶路撒冷日，以紀念解放耶路撒冷，這對居住在東耶路撒冷的穆斯林及巴勒斯坦人都是一種挑釁。

近日發生的磨擦、迫遷以致衝突

穆斯林的齋戒月自4月開始，舊城區以色列人和巴勒斯坦人在這數星期發生了大小的磨擦事件。如有巴勒斯坦人在舊城區襲擊猶太人、有猶太人的極端組織團體在舊城發起高唱「阿拉伯人去死」的集會、有巴勒斯坦人因以色列警方禁止在舊城區的廣場聚集而不滿等。

而導致衝突的導火線，是以色列最高法院的一項裁定，驅逐居住在耶路撒冷謝赫賈拉（Sheikh Jarrah）社區的巴勒斯坦居民。事件牽起居住當地巴勒斯坦人的極度不滿，自6日起發動大規模示威。

其後大批的巴勒斯坦民眾湧到阿克薩清真寺，聲援謝赫賈拉社區被迫遷的居民。以色列警方在7日試圖攻入清真寺，迫使群眾散去，雙方爆發激烈衝突，最少造成200多名巴人受傷。

圖為5月10日，以色列安全部隊在耶路撒冷舊城區聖殿山附近，驅逐巴勒斯坦的示威者。（Reuters）

事件之後持續升級，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）重申耶路撒冷是以色列首都，會繼續在耶路撒冷建設。

加沙地帶的巴勒斯坦激進組織哈馬斯向以色列發出警告，要求以色列撤走在阿克薩清真寺一帶的部隊，限期屆滿後不久，哈馬斯向耶路撒冷和以色列發射多枚火箭炮，以色列軍方遂空襲加沙北部的哈馬斯據點還擊。