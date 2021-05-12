IAEA：伊朗提煉濃縮鈾純度升至63%

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-12 04:09

國際原子能機構（IAEA）5月11日表示，伊朗納坦茲（Natanz）核設施的提煉濃縮鈾純度已經升至63%，令伊朗重返2015年核協議的談判增加不明朗因素。

路透社5月11日取得IAEA向成員國的秘密報告，內容提到伊朗當局證實感受到提煉水平的波動。IAEA在4月22日取得的環境樣本分析顯示，伊朗的鈾-235同位素的提煉水平升至63%，與伊朗方面的描述相同。

伊朗核協議：伊朗、中國、法國、德國、俄羅斯、英國和美國2015年7月14日在歐盟外交與安全政策高級代表的幫助下達成《伊朗核協議》。美國前總統特朗普（Donald Trump）2018年5月8日宣布華府正式退出《伊朗核協議》，而現任總統拜登（Joe Biden）希望重返協議。圖為2005年12月2日，一個導彈從伊朗的軍事基地升空。（AP）

IAEA在4月的報告曾指出，伊朗利用先進的IR-6型離心機其中一個串列，提升濃縮鈾純度至60%，並將耗乏鈾放入IR-4型離心機，提煉最多純度為20%的濃縮鈾。而在最新的報告則顯示，伊朗從IR-4離心機的耗乏鈾放於多台IR-5及IR-6離心機，提煉最多純度5%的濃縮鈾。

圖為2021年4月17日，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台展示片段，顥示納坦茲核設施損毀的離心機。（美聯社）

納坦茲的設施發生爆炸及停電後，伊朗將矛頭指向以色列，並將提升濃縮鈾的水平由20%大幅升至60%，為取得90%純度的核武水平邁向重要一步。目前伊朗與美國間接討論重新遵守核協定的可能，不過德黑蘭方面再次提升提煉水平，可能打擊達成協議的機會。