美國科羅拉多州槍擊案　槍手不滿沒獲邀參加生日派對起殺機

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-12 08:05

美國科羅拉多州科羅拉多斯普林斯市（Colorado Springs）5月9日發生致命槍擊事件，警方11日指，事件是由於槍手不滿沒獲邀參加一個生日派對，最終導致他起殺機，形容這宗悲劇是一宗家庭暴力。

當地警方11日表示，槍手是28歲的馬西亞斯（Teodoro Macias），他與其中一名女死者伊瓦拉（Sandra Ibarra）拍拖大約一年，而且他有控制和妒忌行為。不過當局稱馬西亞斯沒有刑事及家庭暴力前科，另外在事發前大約一周，他曾經與家人有糾紛。

事件發生於9日，伊瓦拉的家人在當地一間流動汽車屋舉行生日派對，但馬西亞斯並未獲邀參加，因而到場槍殺女友及其5名親人，再吞槍自盡。而在場的三名年齡介乎2至11歲的兒童則沒有受傷。

美國科羅拉多州科羅拉多斯普林斯市（Colorado Springs）5月9日發生槍擊案，連同槍手在內一共有7人死亡。民眾10日到現場悼念。警方指兇手因不滿沒獲女友家人邀請參加生日派對，因而引起殺機。（AP）

警方指馬西亞斯行兇用的手槍是史密斯威森（Smith & Wesson）製造，它是在2014年由其他人在當地一間軍火店購買，而且沒有報失紀錄，因此當局正追查馬西亞斯取得該手槍的途徑。另外他行兇時帶有兩個15枚子彈的彈夾，警方在案發現場起回17個彈殼。

科羅拉多州曾經在今年3月發生超市槍擊案，導致10人死亡後，州議會推出法案，成為防止槍械暴力辦公室，教導民眾槍械安全及收集州內槍械暴力的數據。另外議會亦建議賦予地方政府更大權力，採取比州法例更嚴格的槍械管制等。