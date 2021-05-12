Tesla特斯拉傳擬暫停中國上海買地擴建廠房

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-12 09:26

英媒5月12日引述知情人士稱，特斯拉（Tesla）已暫停購買土地以擴大其上海工廠、並使其成為全球出口樞紐的計劃。

路透社引述的4名知情人士中，有2人稱，原因涉及美國前任總統特朗普（Donald Trump）對中國發動貿易戰，在現有稅率基礎上，對中國進口電動車徵收25％的關稅。

有3名知情人士稱，特斯拉3月不競投一幅位於廠房外、在道路對面的土地，因它已不再以提升大幅中國產能為目標，至少現時是這樣。不過公司但在回應這問題時，表示其上海工廠正在「按計劃發展」。

路透社在12日的報道引述消息人士稱，Tesla較早時考慮，增向去一些市場、包括美國出口其中國製入門版Model 3。這計劃此前未有媒體報道過。

特斯拉現時有出口中國製Model 3往歐洲。公司正在德國興建一個廠房。

特斯拉從未宣布有意收購這塊土地，但知情人士稱，雖然這裏只有特斯拉目前設施所在的200英畝（80公頃）土地面積的一半，但這將使該公司再產能再增200,000輛至300,000輛汽車。

一位知情人士説，特斯拉可以將其現有廠房的年產能擴大到50萬輛以上。它亦能每年生產合計45萬的Model 3及Model Y。

特斯拉在中國面臨着與中國企業如蔚來汽車的日益激烈的競爭，後者正在考慮以另一種方式生產大眾市場產品。