Tesla女車主上海車展「踩場」投訴　特斯拉「轉軚」道歉

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-21 11:04

上海車展女車主維權事件引發輿論關注，特斯拉（Tesla）方面表示不會妥協，維權女車主也因擾亂公共秩序被拘留後，特斯拉4月20日晚間就上海車展車主維權事件發致歉聲明。

4月20日，特斯拉發致歉聲明。（微博@特斯拉）

特斯拉在其微博帳號發致歉聲明，稱「為了最大程度彌補車主的不適，以及對其用車體驗及生活等諸多方面的不利影響，我們始終願意盡最大努力與車主主動溝通，用最誠懇的態度尋求解決辦法，堅定履行負責到底的承諾。」

特斯拉表示，尊重並堅定服從政府各相關部門的決定，尊重消費者，遵守法律法規，堅決堅定地積極配合政府各相關部門的所有調查。

特斯拉的這份聲明與其19日的回應截然不同。

4月19日的上海車展，一位穿「剎車失靈」字樣T恤的年輕女士站在一輛特斯拉展車車頂，高聲呼喊「剎車失靈」，因行為過激，這名女士隨後很快被保安帶走，此事導致特斯拉展台的正常工作一時中斷並引發外界關注。

19日，特斯拉在微博回應稱，如果是特斯拉產品的問題，特斯拉一定堅決負責到底，該賠的賠、該罰的罰。這是特斯拉一貫的態度和處理方式。對不合理訴求不妥協，同樣是特斯拉的態度。

4月20日，上海警方發佈通告指，張某（女，32歲）和李某（女，31歲）因與特斯拉公司有消費糾紛，於19日到車展現場表達不滿。期間，兩人在該展台區域的行為一度引發現場秩序混亂。

通報稱，張某不顧工作人員勸阻，強行爬上一輛展車車頂，造成車輛一定程度受損。目前，張某因擾亂公共秩序被處以行政拘留五日，李某因擾亂公共秩序被處以行政警告。