新加坡旅遊氣泡｜倒數14天　樟宜機場感染群組擴大　新增7確診

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-12 10:30

香港與新加坡的「旅遊氣泡」5月26日起跑，但新加坡樟宜機場的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）感染群組持續擴大。機場在5月11日有7宗相關新增確診個案，當中包括3名清潔工人。機場相關感染個案累計增至18個。

10個社區個案中，有7個與樟宜機場第三客運大樓一名88歲清潔工有關。此人在5月5日被發現確診，是機場群組的第1名病人。

最新的確診個案中，其中1名任職清潔工的男子、現年63歲。他1月及2月分別接種1劑新冠疫苗。他被初步檢測出感染首次在印度發現、傳染力可能更強的變種病毒B1617，確切結果有待進一步檢測結果。

除了3名機場清潔工，有一名55歲確診女子是一名男子的妻子。他在樟宜機場第一及第三客運大樓工作，任職航空官員。

旅遊氣泡：圖為2020年11月11日，新加坡樟宜機場的離境大堂。（Getty Images）

新加坡11日新增25個確診病例，其中13個是社區病例。它們當中有10人與之前的確診個案有關聯，當中有7人和樟宜機場感染群有關聯。衞生部稱這些社區病例中，其中8人已接獲隔離令。

衞生部稱，11日新增個案的其中4個，初步診斷是感染了B1617。確切結果有待進一步確認。

當天有新增12個輸入個案，它們在抵達新加坡後就履行居家通知或接受隔離，其中5人是新加坡公民或永久居民。

當地外勞宿舍已連續10天沒有出現新病例。截至11天中午，新加坡累計確診病例61,403個。

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，而香港及新加坡的旅遊氣泡5月26日起實施。（資料圖片／歐嘉樂攝）

新加報在過去6個月，社區感染個案數字偏低，通常停留在個位數，但過去2周當地發現幾個感染群組。亦有來自首次在印度發現的變種病毒傳入。

衞生部長顏金勇（Gan Kim Yong）11日在國會稱，出現幾個群組、新的變種病毒以及無關聯的個案增加，意味社區傳播的風險增加。他呼籲民眾提高警惕。