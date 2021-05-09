新加坡旅遊氣泡｜倒數20天　星洲新增28確診　包括10社區個案

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-09 21:44

在香港與新加坡的旅遊氣泡（或稱旅遊泡泡，Travel Bubble）5月29日開始前，新加坡衞生部5月9日中午公布，新增28宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案，其中10個是社區個案。

衞生部稱，10個社區個案中，5人與之前確診病例有關，以及他們此前已被隔離，或通過當局積極檢測而被發現確診。

部門稱，另外18宗輸入個案，在抵達新加坡後就履行居家通知或接受隔離。他們當中，11人是新加坡公民或永久居民。

當地外勞宿舍已連續8天沒出現新病例。

新加坡截至5月9日中午，累計確診個61,359宗。

衞生部稱會在9日稍晚時間公布那些新增個案的詳情。

樟宜機場員工確診

新增確診個案中，包括3名在樟宜機場工作的職員，故此所有在機場第一及第三客運大樓，以及在購物中心星耀樟宜（Jewel Changi Airport）工作的員工，都須接受檢測。

在這3個「機場個案」出現之前，5月6日有一名88歲的清潔工人確診。這位病人是在第三客運大樓工作。

機場以外，政府亦就疑似出現在學校的個案加強檢測。新加坡維多利亞初級學院（Victoria Junior College）亦有約2,200名學生及職員須接受檢測，因有一名學生確診新冠肺炎。與她有密切接觸的95名學生及5名職員已被隔離。

新加坡因應國內社區個案增加，已對民眾社交聚會進行限制。政府推出的措施，包括加強對大型商場的人流限制，又呼籲民眾每天不要有多於兩場社交聚會。聚會人數由最多8人，減至5人，實施日期為5月8日至30日。