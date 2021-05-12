美國商會42%受訪會員考慮或計劃離港　涉國安法與香港競爭力憂慮

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-12 12:06

香港美國商會5月12日公布的調查結果發現，香港美國商會有超過40%成員計劃或正在考慮離開香港，其中多數成員指出對港區國安法的疑慮為原因之一。

美國商會有325個成員公司在5月5至9日期間回應，佔全部成員24%。其中42%已考慮或計劃離開香港。計劃離開香港的企業當中，有3%表示打算馬上進行，有10%表示夏季結束前進行，有15%表示年底前進行，有48%打算3至5年內採取行動。

調查中詢問成員有意離開的原因，而在打算搬離香港的公司中，有62%勾選了「國安法讓我感到不自在」這項。約36%表明擔心「港區國安法」將影響子女在香港的教育品質。

打算離港的公司當中，約49%稱原因是疫情相關的旅行限制；約42%對香港的競爭力感到悲觀；近24%表示香港費用昂貴。

打算離港人士當中，3%人表明會馬上離港，10%稱今年夏天完結前會走，15%今年內會走，48%就會在3至5年內離開，24%則說，當工作可調動到其他城市後，就會啟程離港。

43%在離港後都想留在亞洲，東京、台北、新加坡、泰國等，都是可能的目的地。

圖為5月5日，香港一名女子在行人路一個休憩處稍事休息。（AP）

打算繼續留港的企業中，約77%認為生活品質良好，約55%認為商業環境「優異」，48%認為對內地市場有地利之便。

一間回覆調查的企業表示，他們認為香港比美國安全多了。一名受訪者稱：「香港仍是東方與西方之間的管道，能夠給企業提供的東西太多了。」

圖為5月5日，鏡頭下香港一批分別走在行人電梯及樓梯的行人（AP）

美國商會稱：「根據調查結果，美國商會強烈建議政府密切注意香港僑民的情緒，並通過加深了解香港國際人才，朝着緩和他們主要的憂慮而努力，以免香港與其他商業中心相比，失去競爭力。」 美國商會說。

美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）在一份聲明中指出：「我們相信，許多企業未來將有強大的發展機遇。但現在，人們很易會擔心在門戶城市中最頂尖人才和技術的流失，這是由貿易，國際資本流動以及全球連通性推動的。」