港版國安法｜香港美國商會：逾七成半公司憂慮　考慮去留各佔近半

港版國安法實施近兩星期，香港美國商會今日（13日）發布調查，訪問183家會員公司對國安法的意見，發現逾七成半受訪公司對國安法有憂慮，其中40.98%表示極為憂慮（extremely concerned），36.61%有憂慮（somewhat concerned），超過一半受訪公司認為國安法令他們更不安全，但考慮留在香港或離開香港的公司數目相若，表示考慮離開者有近52%，繼續留港者48.09%。 調查指出，雖然會員公司理解國安法推出後社會很可能較少暴力出現，但他們仍憂慮國安法的影響範圍及執法不清晰，擔心影響香港獨立的司法系統，以及潛在削弱表達自由及言論自由，最終會影響本港國際金融中心的獨特地位。

65.03%受訪公司表示，憂慮國安法的影響範圍及執法不清晰。（資料圖片）

香港美國商會在本月6日至9日期間，訪問183家屬會公司對國安法的意見，約為總會員的15%，當中對國安法表示不太憂慮或完全不憂慮的會員公司，合共約22%。

當被問到對比上月憂慮有否增減時，68.31%受訪公司表示更加憂慮，13.11%表示和之前的憂慮相約，18.58%表示憂慮減少了。

至於憂慮的內容方面，在10個選項當中，65.03%受訪者表示憂慮國安法的影響範圍及執法不清晰，擔心影響香港獨立司法系統的佔60.66%，51.37%指擔心將影響本港國際金融中心的獨特地位，而完全不擔心者佔11.48%。

逾六成半公司表示繼續留意局勢變化

有受訪公司表示，認為國安法加速香港由國際金融中心轉型為專注內地的商業中心；亦有公司表示，相信國安法長遠對香港有利，認為它結束香港的國安問題。

被問到對國安法有何應對方法時，67.76%受訪公司都表示會繼續關注（wait and see），18.58%會減少往來港美的商務旅程，14.75%會減少在香港的貿易及投資，而選擇增加在港商貿與投資的公司則有2.73%。