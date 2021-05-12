美國密歇根州欲關連接兩國油管　加拿大警告將損及雙邊關係

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-12 15:04

在美國密歇根州將關閉一條重要原油管道最後期限的前1天，加拿大5月11日就此事表達迄今最強烈的看法，警告稱這可能損害加拿大與美國之間的關係。

密歇根州長惠特默（Gretchen Whitmer）稱，如油管續在12日後營運，會將它的利益充公。惠特默稱，Line 5或會造成災難性的石油泄漏。

美國總統拜登（Joe Biden）為履行競選承諾，上任第一天就撤銷基斯通輸油管道（Keystone XL）的營建許可，停止這個將石油從加拿大運到美國德州一帶的輸油管工程。包括環保組織在內的持反對意見者，也開始呼籲華為撤銷更多油管。

五號輸油管（Line 5）曾被視為下個有可能被撤銷的項目之一。安大略省及魁北克省大近一半石油都是經這條管道輸送，當中包括多倫多Pearson Airport所用飛機燃油以及家庭住戶賴以進行室內供暖的燃料。

美國密歇根州長5月下令關閉5號油管，圖為3月21日鏡頭下位於油管附近的Imperial Oil煉油廠。（Reuters）

加拿大企業安橋（Enbridge）準備與密歇根州打官司。而加拿大政府表示支持。政府提交美國法庭的文件意味着，渥太華政府首次介入這個持續數月、發生在公司與密歇根州之間的糾紛。

加拿大政府在提交美國聯邦法庭的文件中表示，密歇根州無權單方面採取行動，因1977年一項美加管道協定保障兩國之間石油的自由流動。

加拿大稱：「該案引發圍繞美加關係歷史框架效力的擔憂，框架已經成功運行幾代，」密歇根州的行動「可能削弱國際合作關係的重要層面。」

美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）11日被記者問及白宮對Line 5管道的立場時回應說：「我們不會就此發表意見……這將在法庭中決定。」