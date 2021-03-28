中國制裁美加3人　杜魯多批不能接受　布林肯：試圖恐嚇噤聲

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-28 12:02

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）3月27日表示，對於中國就新疆問題制裁兩名美國宗教權利官員及一名加拿大議員的做法不能接受，揚言會繼續捍衛全球人權。

中國外交部27日宣布制裁加拿大在野保守黨眾議員莊文浩（Michael Chong）、眾議院外交與國際發展常委會（FAAE）國際人權小組委員會、以及美國國際宗教自由委員會（USCIRF）主席曼欽（Gayle Manchin）、副主席伯金斯（ Tony Perkins），作為美國及加拿大22日就新疆問題制裁中國官員的反制措施。

杜魯多在Twitter發文，批評中國的制裁是對言論自由和透明度的民主重心價值的侵犯，他強調渥太華政府會繼續與國際夥伴合作，捍衛全球人權。

China’s sanctions are an attack on transparency and freedom of expression - values at the heart of our democracy. We stand with Parliamentarians against these unacceptable actions, and we will continue to defend human rights around the world with our international partners. https://t.co/gtMleSAaEd — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 27, 2021

莊文浩則認為，自己會視有關制裁為榮譽勛章，反映國會議員就維吾爾族人士遭中國種族滅絕問題上，成功爭取外界注意。他認為自己沒計劃到中國，因此制裁對自己沒作用，另外他亦呼籲杜魯多政府正式承認中國在新疆進行種族滅絕一事。

杜魯多曾表示加拿大關注新疆人權情況，稱新疆無疑出現多宗嚴重侵犯人權個案，但對中國行為是否「種族滅絕」則有保留。杜魯多稱種族滅絕一詞非常特殊，需要在確保相關情況發生後才能使用，因此他稱需與國際社會合作，展開調查才能決定。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）27日警告，中國政府嘗試威嚇禁聲的做法只會讓國際加強審視新疆正在發生的種族滅絕及人道罪行。他強調，美國會與加拿大、英國、歐盟及其他盟友夥伴一起，呼籲中方停止侵犯人權。