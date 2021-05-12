新冠肺炎｜印度火葬場擴建逼近民居　屋內傳來屍臭飄滿骨灰

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-05-12 18:01

印度的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴重，每日有數以千計的人病逝。有火葬場因此擴建，甚至逼近民居。有印度居民家中屍臭漫天，飄滿骨灰，抱怨「無法呼吸」。

《印度時報》5月11日引述密拉特市（Meerut）居民古普塔（Pratibha Gupta）表示，她已經一個多月沒有打開過窗子，但還是無法阻擋火葬場焚燒屍體所散發出來的惡臭味和焚燒屍體產生的骨灰，她家的傢俱甚至食物總是會覆蓋着一層薄薄的骨灰。

造成這個現狀的原因是，密拉特市有100年歷史的火葬場每天有近80具屍體要被火化，密拉特市政府被迫佔用更多土地擴建火葬場，日益逼近居民區。

由於新建35個臨時火化台，附近的居民苦不堪言，有40多個家庭向當地政府表示，煙塵帶着焚燒屍體的惡臭讓他們無法呼吸。政府僅回覆稱，他們無能為力。

一名居民接受採訪時表示，目前火葬場24小時運營，但之前火葬場距離居民住所很遠，完全影響不到，但是現在已經開始在居民住所的停車場焚燒屍體了，「這必須停止」。還有一名居民説：「我們都無法入睡，有些人都快瘋了，我們都不知道該怎麼辦。」

密拉特市政府表示，擴建火葬場只是臨時安排。市政專員班薩爾（Manish Bansal）說：「擴建火葬場只是暫時的，一旦新冠疫情結束，就不會再使用那些火化台。」